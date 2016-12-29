Diğer
Kategoriler

Mersin'de yaralar sarılıyor

Mersin’i etkisi altına alan sağanak yağmurun ardından kent genelinde oluşan olumsuz koşullar yavaş yavaş ortadan kaldırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yönetimindeki kriz masası, kent genelinde sorun yaşanan bölgelere kısa sürede müdahale ediyor.

Mersinde yaralar sarılıyor

29 Aralık 2016 17:25

Dün gece başlayan ve öğlen saatlerine kadar ara vermeden yağan kuvvetli yağış, Mersin’i etkisi altına aldı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kriz masasıyla olası faciaların önüne geçilirken, olumsuz koşullar da kısa sürede ortadan kaldırılmaya başlandı. Metrekareye 156 kilogram yağışın düştüğü Mersin’de, vatandaşın yardımına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yetişti. Sabah saatlerinden itibaren 258 su baskını ihbarı alan ekipler, mahsur kalan 170 kişiyi tahliye ederek kurtarırken, 27 aracı da mahsur kaldığı yerlerden çıkardı. Vatandaştan alınan yardım ihbarlarına en kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, kent merkezinde 200’ün üzerinde personel, 50 araç, 60 motopomp ve insan tahliyesinde kullanılan 20 adet arazi aracıyla vatandaşın imdadına yetişti.
Kriz masasının yönetiminde yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın talimatıyla Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (MESKİ) seferberlik ilan edildi. Gece saatlerinden itibaren olası su baskınlarının önüne geçmek için 45 adet iş makinesi ve 300 personelden oluşan MESKİ ekipleri, 34 ve 13’üncü Cadde, GMK Bulvarı, Valilik, 225’inci Cadde, Güneykent Mezarlığı civarı, Silifke Caddesi, Yenişehir Hastanesi, Okan Merzeci Bulvarı, 209’uncu Cadde, Adnan Menderes Bulvarı, Mithat Toroğlu Mahallesi 209 ve 215’inci Cadde ve çevresi, 26 ve 13’üncü Cadde’nin kesiştiği bölge ve Kipa Kavşağı’nda bütün ekipleriyle müdahalede bulunarak hayatı normal akışına çevirdi. Çalışmalar kapsamında ana caddelerde akışın güvenli şekilde sağlanması için su tahliye işlemleri gerçekleştirilirken, orta refüjler de yırtılarak suyun akışı sağlandı. Motopomp isimli su tahliyesinde kullanılan pompalarla vatandaşın imdadına da yetişen ekipler, ihbar yapılan yerlere destek verdi.

Afetin yaşanmaya başladığı andan itibaren sahaya inerek çalışmaları koordine eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mezitli, Mezitli Deresi, Yenişehir 34’üncü Cadde ve Toroslar Sağlık Mahallesi başta olmak üzere sel felaketinden etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu. Mağdur olan vatandaşlar ve esnafa geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Kocamaz, oluşturulan kriz masası ile tam bin 500 personel ve 430 araçtan oluşan ekibin bölgelerdeki olumsuz koşulları hızla ortadan kaldırdığını söyledi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç