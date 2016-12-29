Dün gece başlayan ve öğlen saatlerine kadar ara vermeden yağan kuvvetli yağış, Mersin’i etkisi altına aldı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kriz masasıyla olası faciaların önüne geçilirken, olumsuz koşullar da kısa sürede ortadan kaldırılmaya başlandı. Metrekareye 156 kilogram yağışın düştüğü Mersin’de, vatandaşın yardımına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yetişti. Sabah saatlerinden itibaren 258 su baskını ihbarı alan ekipler, mahsur kalan 170 kişiyi tahliye ederek kurtarırken, 27 aracı da mahsur kaldığı yerlerden çıkardı. Vatandaştan alınan yardım ihbarlarına en kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, kent merkezinde 200’ün üzerinde personel, 50 araç, 60 motopomp ve insan tahliyesinde kullanılan 20 adet arazi aracıyla vatandaşın imdadına yetişti.

Kriz masasının yönetiminde yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın talimatıyla Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (MESKİ) seferberlik ilan edildi. Gece saatlerinden itibaren olası su baskınlarının önüne geçmek için 45 adet iş makinesi ve 300 personelden oluşan MESKİ ekipleri, 34 ve 13’üncü Cadde, GMK Bulvarı, Valilik, 225’inci Cadde, Güneykent Mezarlığı civarı, Silifke Caddesi, Yenişehir Hastanesi, Okan Merzeci Bulvarı, 209’uncu Cadde, Adnan Menderes Bulvarı, Mithat Toroğlu Mahallesi 209 ve 215’inci Cadde ve çevresi, 26 ve 13’üncü Cadde’nin kesiştiği bölge ve Kipa Kavşağı’nda bütün ekipleriyle müdahalede bulunarak hayatı normal akışına çevirdi. Çalışmalar kapsamında ana caddelerde akışın güvenli şekilde sağlanması için su tahliye işlemleri gerçekleştirilirken, orta refüjler de yırtılarak suyun akışı sağlandı. Motopomp isimli su tahliyesinde kullanılan pompalarla vatandaşın imdadına da yetişen ekipler, ihbar yapılan yerlere destek verdi.

Afetin yaşanmaya başladığı andan itibaren sahaya inerek çalışmaları koordine eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mezitli, Mezitli Deresi, Yenişehir 34’üncü Cadde ve Toroslar Sağlık Mahallesi başta olmak üzere sel felaketinden etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu. Mağdur olan vatandaşlar ve esnafa geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Kocamaz, oluşturulan kriz masası ile tam bin 500 personel ve 430 araçtan oluşan ekibin bölgelerdeki olumsuz koşulları hızla ortadan kaldırdığını söyledi.