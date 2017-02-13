Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Siteler, Güneş, Şevket Sümer, Hal ve Gündoğdu mahallelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı yönünde istihbarat alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki çok sayıda iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.B., M.B., D.Y., V.Y., Z.Y., K.A., M.E., Ö.D., K.T., R.G. ve O.H. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 tüfek, 21 fişek, 2 bellek kartı, 16 bilgisayar, 7 yazıcı, 673 maç bülteni, 58 oynanmış maç kuponu ve 749 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.