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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Mersin polisinin yasa dışı bahisçilere yönelik düzenlediği operasyonda, çok sayıda telefon ve bilgisayara el konulurken, 20 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda ruhsatsız 8 iş yerine de mühür vuruldu.

Mersinde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

27 Şubat 2018 09:38

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipler, kentin bazı bölgelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 cep telefonu, 24 bilgisayar, 2 laptop, 2 kupon yazıcısı, 10 çetele, 4 yazıcı, 9 maç bülteni, 6 oynanmış kupon ile 6 bin 285 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız 8 iş yeri de mühürlendi.
Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki ifadeleri devam ediyor.

Koray Ünlü
 

 

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