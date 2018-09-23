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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu...

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu...
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu...

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen biri internet kafe sahibi 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polise başvuran U.M. adlı şahıs, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'ndeki bir internet kafede yasa dışı bahis oynadığını, 22 bin lira borcu nedeniyle işletme sahibi E.K.'ye, babasına ait bankamatik kartını verdiğini belirterek şikayetçi oldu. 

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kredi kartını alan kişinin, bir hafta önce yine yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan şahıs olduğunu belirledi.

Elde edilen bilgilerin ardından internet kafeye düzenlenen operasyonda, E.K. ile birlikte dükkan sahibi M.K. gözaltına alındı. İş yerindeki aramada bulunan bilgisayar kasası ile 3 bankamatik kartına el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.  

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