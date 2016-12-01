Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan afet tatbikatını Mersin Valisi Özdemir Çakacak koordine etti. Tatbikata, aralarında AFAD, AKUT, UMKE, 112 Acil, itfaiye, asker ve polisin de bulunduğu 16 kurumdan 471 personel katıldı. Tatbikatta siviller de görev aldı.

Deprem tatbikatında ekiplerin kurtarma çabaları gerçeğinden farksızdı

Mersin’in farklı noktalarında birbirini takip eden 4 ayrı afet ve olaya müdahale edilen tatbikat çerçevesinde, merkez Akdeniz ilçesi Üç Ocak Mahallesi’ndeki eski otogar alanında deprem enkazından yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği, depremde yıkılan iki ayrı binada, enkazda kalanlara önce yakınları ve vatandaşlar müdahale etti. Enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışanlar, deprem alanına gelen askerler tarafından enkazdan uzaklaştırıldı. Daha sonra enkaza AFAD, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekipleri ulaşarak, hızla kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çabaları nefes kesti. Gerçek bir deprem enkazındaymışçasına ‘Sesimi duyan var mı?’, ‘Kimse var mı?’ çağrılarıyla enkaz altındaki yaralılara ulaşan ekipler, demir ve betonları aletlerle keserek yaralıları ve ölüleri enkazdan çıkardılar.

Ekipler, zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişiyi kurtardı

Bir diğer tatbikat ise eski otogarın biraz ilerisinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi. Senaryo çerçevesinde, bulvar üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, olay yerine gelen kurtarma ve müdahale ekipleri, 4 aracın karıştığı bir kazayla karşılaştı. İtfaiye ekipleri yanan bir araca müdahale ederek söndürürken, kurtarma ekipleri de diğer araçlardaki yaralıları ambulanslara taşıdı. Bir aracın içinde sıkışan 3 kişi ise ekiplerin yoğun uğraşlarıyla bulundukları yerden yaralı olarak çıkarıldı.

Tatbikatta ayrıca, Ahmet Taner Kışlalı Köprüsü girişinde meydana gelen kimyasal ve radyoaktif madde kazası ile merkez Yenişehir ilçesindeki bir okulda meydana gelen yangına da ekipler tarafından müdahale edildi. Tatbikat alanlarının etrafında toplanan vatandaşlar ise ekiplerin müdahalelerini şaşkınlık ve meraklı gözlerle izledi.

Afet Acil Durum Yönetim Merkezi oluşturuldu

Öte yandan, tatbikat kapsamında Vali Çakacak başkanlığında Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve kurum müdürlerinin katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’nde “Afet Acil Durum Yönetim Merkezi” oluşturuldu. Saha tatbikatları, canlı yayın araçları ve MOBESE kameraları vasıtasıyla merkeze aktarılarak, Vali Çakacak ve beraberindekiler tarafından anında izlendi.

“Her yıl bir kez saha tatbikatı yapılacak”

Yönetim Merkezi’nde tatbikatın başlama komutunu veren Vali Çakacak, burada yaptığı konuşmada, tatbikatın Şubat ayında gerçekleştirilen masa başı plan tatbikatının sahadaki uygulaması olduğunu söyledi. Afetlerin meydana getirdiği zararların en aza indirilmesi ve gerektiği şekilde müdahale edilmesine yönelik Türkiye Acil Müdahale Planı hazırlandığını anımsatan Çakacak, Mersin’de de bu plana bağlı kalınarak Mersin Afet Müdahale Planı oluşturulduğunu söyledi.

Mersin’de bundan sonra her yıl en az bir kez masa başı plan tatbikatı, bir kez de saha tatbikatı gerçekleştirileceğini kaydeden Çakacak, tatbikatta asıl amacın, meydana gelebilecek herhangi bir afet olayında görev alacak ekiplerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, varsa eksikliklerinin görülmesi ve bunların giderilmesine yönelik işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu dile getirdi. Çakacak, afetlerin sadece depremlerden ibaret olmadığını, Mersin Afet Müdahale Planı’nın her türlü afetle etkin mücadeleyi amaçlayan bir prensip içerisinde oluşturulduğunu ifade etti. Afet öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan çalışmaların bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çakacak, “Afet öncesi hazırlıklarımız ne denli iyi olursa, afet sırasında ve sonrasında ortaya koyacağımız işbirliği ve afete karşı gerçekleştireceğimiz mücadele de o kadar etkin olacaktır” dedi.

Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe

