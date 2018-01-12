Mersin'deki 'darbe girişimi davası'nda 3 tahliye

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, aralarında eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan ikisi firari 21'i tutuklu 32 sanığın Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3. celsesinin son oturumu bugün yapıldı.

3 Ocak'ta başlayan ve bugün sona eren 3. celse boyunca 60'a yakın tanık beyanda bulundu. Savunma yapan sanıklar, tahliye veya beraatlarını talep etti.

Duruşma savcısı ise tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına yönelik mütalaa verdi.

Talepleri inceleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski polisler İsa Karabudak ve Recep Yıldız ile eski AKUT Mersin ekip lideri Hakan Topal'ın yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Bir önceki celsede tahliye edilen eski Tuğamiral Demirhan'ın şoförü eski uzman çavuş Seyhan Açar'ın ev hapsi ise kaldırıldı.

Mahkeme heyeti duruşmayı 19 Şubat tarihine erteledi.