Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı bulunan bazı HDP'lilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Sabaha karşı eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda il merkezinde 70, Tarsus'ta 20 ve Silifke'de 3 olmak üzere toplam 93 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan ve İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ile ilçe başkanları, yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Fazıl Türk adresinde bulunamazken, Yüksel Mutlu'nun ise yurt dışında olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında il merkezinde 108, Tarsus'ta 27, Silifke'de 3 ve Gülnar ilçesinde 1 olmak üzere toplam 139 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, 46 kişinin halen arandığı bildirildi.