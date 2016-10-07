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Mersin'deki ölümlerde sahte alkol şüphesi

Mersin'de 3 Ekim tarihinden bu yana 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırılan, aralarında Mersin Üniversitesi'nden bir profesörün de bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de aynı şüpheyle tedavi gördüğü bildirildi.

Mersindeki ölümlerde sahte alkol şüphesi

07 Ekim 2016 16:28
Mersin'deki ölümlerde sahte alkol şüphesi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, geçen pazartesi gününden bu yana Mersin ve Tarsus'taki çeşitli hastanelere 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle kaldırılan 4 kişi yaşamını yitirdi. Bu kişilerden Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Baştürk'ün, 3 Ekim tarihinde Mersin'deki özel bir hastaneye kaldırıldığı, 6 Ekim tarihinde ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Baştürk'ün, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ön otopsisinde 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesi bulunduğu iddia edildi. Mersin'deki bir diğer ölüm olayı ise 4 Ekim tarihinde Toros Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan bilgiye göre, hayatını kaybeden Sinan C.'nin (48) kanında 'metil alkol' tespit edildi.
Tarsus ilçesinde Zeki B. (35) adlı şahıs, 3 Ekim tarihinde tedavi gördüğü özel bir hastanede, Mehmet P. (51) adlı kişi ise 5 Ekim'de Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bu kişilerin ölümünde de 'metil alkol' şüphesi olduğu öne sürüldü.
Mersin ve Tarsus'taki hastanelerde 2 kişinin daha aynı şüphe ile tedavi gördükleri öğrenildi.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, kendilerine bağlı kamu hastanelerinde, 'metil alkol zehirlenmesi' teşhisiyle ölümlerin yaşandığına dair bir bilgi bulunmadığını söyledi. Prof. Özden Baştürk'ün karaciğer problemi bulunduğunu, alkolün bunu tetiklemiş olabileceğini ifade eden Çamsarı, Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden şahsın ise 'kalp krizi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını, tetkiklerinin de bu şüphe üzerine yapıldığını belirtti. Yaşanan ölümlerin münferit olabileceğini dile getiren Çamsarı, konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü ifade etti.
Öte yandan, Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada düzenledikleri 5 ayrı operasyonda bol miktarda kaçak içki ele geçirildi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 3 bin 869 şişe kaçak içki ile 600 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca kaçak içki yapımında kullanılan tank, bidon, şişe, etiket ve alkol şişesi kapağı, bandrol ve sigara ele geçirildi.
 


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