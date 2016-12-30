Mersin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Dere yatağında ayrı yerlerde cesetleri bulunan çiftin 3 yaşındaki çocukları ile kimliği belirsiz…

Mersin’de yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de denizde kayboldu.

Mersin'de dün geceden beri etkili olan kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi ise sel sularına kapıldı. Biri bayan 2 kişi güçlükle…