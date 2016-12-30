Görüntülerde ana caddelerin ve ara sokakların sular altında kalması yer aldı. Tıkanan trafik ve araçların sularda mahsur kalması kameralara yansırken, suların hızlı şekilde aktığı da görüldü.
(İHA)
Görüntülerde ana caddelerin ve ara sokakların sular altında kalması yer aldı. Tıkanan trafik ve araçların sularda mahsur kalması kameralara yansırken, suların hızlı şekilde aktığı da görüldü.
(İHA)
Mersin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Dere yatağında ayrı yerlerde cesetleri bulunan çiftin 3 yaşındaki çocukları ile kimliği belirsiz…
Mersin’de yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de denizde kayboldu.
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