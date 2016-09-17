Maçtan dakikalar
4. dakikada Abdulkadir’in pasında topla birlikte ceza alanına sokulan Hakan’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
13. dakikada ani gelişen Mersin İdmanyurdu atağında topla birlikte ceza alanına sokulan Tita, rakibini geçerek yakın mesafeden sert vurdu, kaleci Bekir’in ayaklarına çarparak havalanan top, kalecinin ikinci kez müdahalesinde ters vuruşu sonucu ağlarla buluştu. 1-0
21. dakikada Tolga’nın sağdan ceza alanına ortasında Güven’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
41. dakikada Samsunspor’un kazandığı korner atışını sol köşeden Mehmet ceza alanına ortaladı, Ercan’ın kafa vuruşunda kaleci Mihaylov meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
49. dakikada Tita’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Nurullah’ın ceza alanına ortasında Pedriel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
...
Stat: Mersin Stadyumu
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Serdar Akçer xx, Mustafa Sönmez xx
Mersin İdmanyurdu: Mihaylov xx, Abdulkadir xx, Serol xx (Kudbettin dk. 35 xx), Mitrovic xxx, Hakan xx, Güven xx, Nurullah xx, Mahmut Metin xx (Emrah dk. 85 ?), Tita xxx, Tolga xxx, Pedriel xxx (Sinan Kaloğlu dk. 65 x)
Yedekler: Hasan Daş, Ahmet Taner, Emre Can, Gökhan
Teknik Direktör: Levent Arıkdoğan
Samsunspor: Bekir x, Canberk x (Erdi dk. 46 x), Mustafa x, Ndiaye xx, Ercan x, Zola xx, Hasan xx, Muharrem x (Alperen dk. 56 x), Burhan x, Mehmet Çakır x, Murat x (Halil İbrahim dk. 68 x)
Yedekler: Furkan, Ramazan, Enes, Berkay
Teknik Direktör: Engin Korukır
Goller: Tita (dk. 13), Güven Varol (dk. 21), Pedriel (dk. 49) (Mersin İdmanyurdu)
Kırmızı kart: Erdi Dikmen (dk. 72) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Pedriel, Sinan Kaloğlu (Mersin İdmanyurdu), Muharrem (Samsunspor)