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Mersin'e mevsimin ilk karı düştü

Mersin'de mevsimin ilk karı Erdemli ilçesindeki 2 bin rakımlı Arpalanı'na düştü. Kalperli sedir tohumu ekimi esnasında yağan kar hem ormancıları hem de kar bekleyen vatandaşların yüzünü güldürdü


01 Aralık 2016 17:00

2 bin rakım ve üzerinde faaliyetlerini aralıksız sürdüren orman ekipleri Arpalanı mevkiinde kar sürpriziyle karşılaştı. Ekim yapan ormancılar karla birlikte büyük sevinç yaşayıp, sedir tohumlarını kar yağışı altında toprakla buluşturdu. 

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, zor şartlara rağmen ormancılık faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Torosların zirvesinde 2 bin metre rakımda bulunuyoruz. Fidan dikim ve ağaçlandırma çalışmalarımızda ayrıca kalperli sedir tohumu ekim çalışmalarımızda bulunmaktadır. Torosların karstik, taşlık alanlarında özellikle kalperli sedir tohumu serpme işlemleri yaparak doğaya sedir fidanlarının gelmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi. 

Çelik, "Bu mevsim itibari ile kar yağışı öncesinde başladığımız kalperli sedir tohumu mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte devam ediyor. Mevsimin ilk karını şuanda Toroslar'da tohum ekimiyle birlikte karşılamış olduk" diye konuştu. 

Çelik, bu yıl ilçede 150 ton sedir kozalağı toplandığını, bunun 70 tonundan elde edilen tohumun toprakla buluşturulduğunu ve faaliyetlerin sürdürüldüğünü de kaydetti. 

Orman İşletme Şeflerinden Mustafa Aydoğmuş ise, "Mevsimin ilk karıyla Toroslara rahmet geldi. Bu yağmuru, kar yağışını uzun zamandır bekliyorduk. Fidanlarımızı dikmiştik dağlara. Yağmur bekliyorduk, tohumlarımızı atmıştık kar bekliyorduk. Bölgemizde yaklaşık 70 ton kalperli sedir tohumunu attık. Cenab-ı Allah'tan rahmet bekliyorduk o da geldi, hoş geldi" şeklinde konuştu. 

Yer yer kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bölgede yağışın sürmesi bekleniyor.  

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MERSİN 


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