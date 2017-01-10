Diğer
Kategoriler

Mersin’in 5 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin’in Anamur, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mersinin 5 ilçesinde elektrik kesintisi

10 Ocak 2017 09:23

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak Perşembe günü, Anamur ilçesi Köprübaşı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Karalarbahşiş Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eskiköy Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61430, 61425 ve 61442 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Tarsus ilçesi Yeni Mahalle, Gaziler Mahallesi, Ergenekon Mahallesi ve Şehitler Tepesi Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi ve Demirtaş Mahallesi Bilen Otomotiv mevkisinde 12:00-13:00 saatleri arasında, Düğdüören Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Güneykent Mahallesi 94040, 94063, 94038, 94042 ve 94057 sokaklarda 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç