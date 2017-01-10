Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak Perşembe günü, Anamur ilçesi Köprübaşı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Karalarbahşiş Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eskiköy Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61430, 61425 ve 61442 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Tarsus ilçesi Yeni Mahalle, Gaziler Mahallesi, Ergenekon Mahallesi ve Şehitler Tepesi Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi ve Demirtaş Mahallesi Bilen Otomotiv mevkisinde 12:00-13:00 saatleri arasında, Düğdüören Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Güneykent Mahallesi 94040, 94063, 94038, 94042 ve 94057 sokaklarda 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.