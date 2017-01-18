Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak Cuma günü, Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi ve Siteler Mahallesi 12:00-14:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Ovabaşı Mahallesi, Korucuk Mahallesi, Karaçukur Mahallesi, Sarıdana Mahallesi, Kükür Mahallesi, Çamlıpınar Mahallesi, Güngören Mahallesi, Lale Mahallesi, Karaağa Mahallesi, Çataloluk Mahallesi ve Güleç Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Bıyık Caddesi, Kömürcü Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve Atatürk Caddesine 09:00-10:00 saatleri arasında, Limonlu Mahallesine 11:00-12:00 saatleri arasında, Gülnar ilçesi Çavuşlar Mahallesi, Tepe Mahallesi, Kayrak Mahallesi, Korucuk Mahallesi, Kavakoluğu Mahallesi ve Delikkaya Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Mezitli ilçesi Çankaya Mahallesi Fındık Pınarı Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 37514, 37529, 37531, 37518, 37535, 37537, 37541, 37528, 37520, 37543, 37545, 37549, 37551, 37544, 37555, 37575, 37578, 37574, 37576 ve 37594 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Düğdüören Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.