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Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Erdemli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Mersinin 7 ilçesinde elektrik kesintisi

18 Aralık 2016 10:25

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık Salı günü, Akdeniz ilçesi Bahçeli Kürkçü Mahallesi, Bahçeli Aşağıburhan Mahallesi, Bahçeli Yukarıburhan Mahallesi, Demirhisar Mahallesi, Yanpar Mahallesi, Puğkaracadağ Mahallesi ve Parmakkurdu Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Anamur ilçesi Ovabaşı Mahallesi, Korucuk Mahallesi, Karaçukur Mahallesi, Sarıdana Mahallesi, Kükür Mahallesi, Çamlıpınar Mahallesi, Güngören Mahallesi, Lale Mahallesi, Karaağa Mahallesi, Çataloluk Mahallesi ve Güleç Mahallesi'nde, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi ve Doktor Özenç Öner Sokak'ta 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
Erdemli ilçesi, Kocahasanlı Mahallesi Barboros Caddesi, Kerim Kiya Caddesi ile Cami Sokak, Arslan Sokak, Neşe Sokak ve Murtlu Bucak Caddesine 14:00-18:00, Tarsus İlçesi Bağlar Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Şahin Mahallesi Reşat Nuri Caddesi, 3210 Sokak, 3212 Sokak, 3214 Sokak, 3216 Sokak, 3220 Sokak, 3207 Sokak, 3209 Sokak, 3211 Sokak, 3246 Sokak, 3240 Sokak, 3238 Sokak, 3234 Sokak, 3232 Sokak, 3226 Sokak, 3224 Sokak ve 3241 Sokağa 12:20-17:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Mersin’in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, Çiftçiler Mahallesi 103001 Sokak, Bahçeciler Mahallesi 104073 ve 104075 Sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi ile 102331, 102314, 102345, 102347, 102339, 102308, 102322, 102368 ve 102335 Sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Eğriçam ve Batıkent Mahallesi 14:30-16:30 saatleri arasında, Eğriçam Mahallesi 22130 Sokak ve 2285 Sokak ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 08:30-16:30 saatleri arasında, Eğriçam Mahallesi 2273 Sokak ve 2271 Sokak 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. 

Etiketler: elektrik kesintileri, mersin


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