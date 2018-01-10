Mersin'in havası kirli çıktı

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can, yazılı açıklamasında, günümüzde toprak, su, hava, gürültü gibi çevre sorunlarının artarak doğa ve insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam ettiğine dikkat çekti. Özellikle sanayi devriminden sonra, teknolojinin ilerlemesi ve nüfus artışı ile birlikte hava kirliliğinin, bu sorunlar arasında önemli bir yer teşkil ettiğini kaydeden Can, " Atmosferde yaşanan ve canlıları doğrudan etkileyen bu kirlilik, hastalıkların artması ve yaşam standartlarının düşmesinde önemli bir etkendir" dedi.

"Hava kirliliği sorunu ancak mevcut durum tespiti ile çözülebilir"

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın, mesleğin vermiş olduğu birikim ve sorumluluk ile '2017 yılı Türkiye hava kirliliği' raporunu kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Can, "Raporda gözlemlenen en önemli veri 2015 ve 2016 yılına nazaran 2017 yılında Türkiye genelinde hava kirliliği verilerinde artış olmasıdır. Bu artışın farklı nedenleri olabilmektedir. En önemli nedenleri arasında, nüfusun yıllara göre artış göstermesi, sanayi yatırımlarının genişlemesi, kayıt içi ya da dışı işletmelerdeki denetim ve kontrollerin yetersiz olması, kullanılan araç sayısındaki ciddi düzeyde artış, fosil yakıt ile elde edilen enerji üretimi, ormanların kontrolsüz olarak tahrip edilmesi, orman yangınları, evlerde ve işyerlerinde ısınma amacıyla kullanılan yakıtların kalitesizliği ve bilinçsiz yakma yöntemleri olarak sıralayabiliriz" diye konuştu.

Mersin’in hava kalitesi

İnsan sağlığının korunması için yılda sadece 35 gün aşılmasına izin verilen PM10 değerinin Mersin'de yer alan ölçüm istasyonu verilerine göre 2017 yılında Türkiye yönetmeliğindeki sınır değer (70 g/m) baz alındığında 127 defa, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değer (50 g/m) baz alındığında ise 242 defa aşıldığını dile getiren Can, "Verilerin değerlendirilmesi sonucun da Mersin’in kirli hava soluyan kritik iller arasında olduğu söylenebilir. Canlı vücudunda karaciğere kadar inerek ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığı tetikleme riski olan PM2,5 kirletici parametresinin Mersin ölçümünün yapılmamasının, Mersin açısından son derece kritik olduğunu söyleyebiliriz. Verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilmesi ve değerlendirilmesi için, yerel düzlemde hava kirliliğini kaynağında önlemek ve halk sağlığını etki düzeyini en aza indirmek için PM2,5 ölçüm istasyonu kurulması ve verilerin detaylandırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Mersin'in konumu itibariyle Türkiye’nin en güzide iklim koşullarına sahip ili olduğuna işaret eden Can, şöyle devam etti; "Ilıman iklim koşullarına rağmen WHO sınır değerlerine göre Mersin'de kirli hava gün sayısı 242, ulusal mevzuatımıza göre kirli hava gün sayısı 127 olması son derece düşündürücü ve yerel düzlemde ele alınması gereken önemli bir konu olduğu görülmektedir. Nitekim veriler değerlendirildiğinde Mersin’de yaşayan insanların yaz ayları dışında diğer 3 mevsim kirli hava soluduğunu söylemek mümkündür. Hava kirliliği sorunu ancak ve ancak mevcut durum tespiti ile çözülebilir. Hava kirliliğini oluşturan süreçler doğru tespit edildiğinde ve yerinde çözüm odaklı ele alındığında birçok problemin ortadan kalkacağını söyleyebiliriz."

Can, mevcut hava kirliliği koşullarına karşı ele alınabilecek bazı önerileri ise şöyle sıraladı; "Öncelikle hava kalitesinin tespitinin en doğru şekilde yapılması ve kaynakların en doğru şekilde belirlenmesi için Mersin’de bulunan istasyon sayısı yeterli düzeylere çıkarılmalı ve istasyonların kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Mersin’de hava kalitesi izlenmesi için istasyon bulunmaktadır, fakat bulunan istasyonların tamamında tüm kirlilik parametrelerinin ölçümleri yapılmamaktadır. Mersin’de yer alan istasyonlarda PM10 ve SO2 ölçümlerinin yanında PM2,5, NOx, CO, NO2 ölçümlerine de yer verilmelidir. Evlerde ısınma amaçlı kullanılan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kontrol edilmeli, kalitesiz kömür kullanımına kesinlikle izin verilmemelidir. Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde kömür kullanımını azaltmak için evlere kömür yardımı yerine doğalgaz yardımı yapılmalıdır."