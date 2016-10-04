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Mersinli çevrecilerin, planda nükleer santrale imzalı itirazları sürüyor

Mersinli çevreciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 1/50 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Akkuyu Nükleer Santrali’nin işaretlenmemesine yönelik toplanan 30 bin imzanın bir bölümünü daha bugün Büyükşehir Belediyesi’ne verdiler. İmzalı dilekçeleri tek tek belediyeye veren nükleer karşıtları, belediye başkanları ve meclis üyelerine çağrılarını yinelediler.

Mersinli çevrecilerin, planda nükleer santrale imzalı itirazları sürüyor

04 Ekim 2016 12:23

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 50 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Akkuyu Nükleer Santrali’nin işaretlenmemesini isteyen nükleer karşıtları, Mersin Çevre ve Doğa Derneği’nin (MERÇED) başlattığı kampanya çerçevesinde toplanan imzalı 30 bin dilekçenin bir bölümünü daha önce Büyükşehir Belediyesi ve meclis komisyonlarına vermişlerdi. MERÇED ile çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin üyeleri, bugün bir kez daha Büyükşehir Belediyesi önünde toplandılar. Sloganlar atarak Mersin’de nükleer santral istemediklerini dile getiren nükleer karşıtları, belediye başkanları ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine, nükleer santralin planda yer almaması yönünde oy kullanmaları çağrısında bulundular.

MERÇED Başkanı Sabahat Aslan, Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’nde yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali’nin, Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 50 binlik Çevre Düzeni Planı’nda yer almaması için bir ay içerisinde topladıkları 30 bin imzanın bir kısmını daha bugün Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edeceklerini söyledi. Aslan, Büyükşehir Belediyesi’nin de bu imzalı dilekçeleri ilgili komisyonlara ve Büyükşehir Meclisi’ne ileteceğini belirtti.

Belediye başkanları ve meclis üyelerine, ‘Akkuyu Nükleer Santraline karşı durun’ çağrısı

Daha sonra grup adına hazırlanan açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Mersin Şube Başkanı Nedime Okandan okudu. Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Çevre Düzeni Planı’nda Akkuyu Nükleer Santrali’nin işaretlenmesini istemediklerini dile getiren Okandan, Mersin’i yöneten belediye başkanlarına ve meclis üyelerine seslendi. Verdikleri dilekçelerdeki taleplerinin dikkate alınmasını isteyen Okandan, “Çevre Düzeni Planı’nda Akkuyu Nükleer Santrali’ni işaretlemeyerek, Akkuyu’nun Fukuşima ve Çernobil olmasını, kamu kaynaklarımızın zarara uğratılmasını, Mersin’in nükleer çöplük olmasını, enerjide dışa bağımlılığımızın artışını engelleyerek, Akdeniz’in ekosisteminin, bölgemizin tarımının, turizminin ve insan sağlığının korunmasını sağlayacaksınız. Mecliste Akkuyu Nükleer Santrali’ne karşı duruşunuzla Mersin halkı sizi saygıyla anacaktır” dedi.
Açıklamanın ardından bir süre slogan atan nükleer karşıtları, daha sonra tek tek Büyükşehir Belediyesi binasına girerek, imzalı dilekçeleri teslim ettiler. 

Kıymet Gökçe 

Etiketler: Akkuyu Nükleer Santrali, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinli çevreciler


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