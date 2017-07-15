Mersinliler, 15 Temmuz’un yıl dönümünde meydanlara aktı

Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Mersinliler, darbecilere lanet yağdırdı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Mersin Valiliği’nin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Akşam saat 19.30’da düzenlenen Gençlik Yürüyüşüne Türk bayraklarıyla katılan Mersinliler, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar mehteran eşliğinde yürüdü. Kortejin önünde Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile il protokolü yer aldı. Silifke Caddesi’ni takiben Cumhuriyet Meydanı’na ulaşan Mersinliler, burada sloganlar atıp tekbir getirerek, darbecilere lanet yağdırdı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler ise mehter takımının verdiği konserle başladı. Daha sonra Vali Su ve Eşi Zeliha Su ile Tuğamiral Yıldız, Başkan Kocamaz ve protokol üyeleri platforma çıkarak, meydanı dolduran Mersinlileri selamladılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, tüm şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

“Yüce milletimiz o gece muhteşem bir destan yazmıştır”

Duanın ardından Mersinlilere seslenen Vali Su, bu gecenin çok özel bir gece olduğunu söyledi. Tam bir yıl önce bu gece, 15 Temmuz’da Türkiye’nin siyasi tarihinin en ağır, en hain saldırısının yaşandığını vurgulayan Su, “Tarih boyunca destanlar yazan yüce milletimiz, bu topraklarda bin yıldır şahit olmadığı en alçak ihanet girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ülkemizin gelişmesini, kalkınmasını, dünyada etkin bir aktör olmasını istemeyen güçler, FETÖ terör örgütü ile ülkemize saldırmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ele geçirmek için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirip devleti işlemez hale getirip, ardından milletimizi birbirine kırdırarak ve ülkemizi parçalayarak işgal etme planı yapmışlardır. O gece alçakça ve haince bir katliam başlatmışlardır. Ama onların hesap edemediği bir şey vardı. Yüce milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi yine çelikleşmiş imanı ile tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara akmış, Çanakkale Ruhu yeniden ayağa kalkmış ve 249 şehit ve 2 binden fazla gaziyle yüce milletimiz FETÖ terör örgütünün darbe işgal girişimini bozguna uğratarak, muhteşem bir destan yazmıştır o gece” dedi.

O gece tüm dünyanın, gözünü kırpmadan göğsünü siper eden yüce Türk milletine şahit olduğunu dile getiren Su, “O gece yaşananlar tüm dünyada da bir turnusol kağıdı etkisi yapmıştır; gerçek demokratlarla dünyada demokrat gibi gözükenleri de ortaya çıkarmıştır. Biz bir ve beraber olarak, bir bütün olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.

“Yine başaramadılar ve asla başaramayacaklar”

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi büyük bir sınavdan geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Silahlı kuvvetlerimiz içinde yuvalanan bir ihanet şebekesinin suikastına uğradık. Milli vicdanımızı derinden yaralayan bu çılgınlığa prim vermeyen, aksine şanlı bir direnişle ihanete dur diyen asil milletimizle ne kadar övünsek azdır. Biliyoruz ki birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışan birileri hep vardı; bundan sonra da olacaktır. Bu hainler 15 Temmuz’da bambaşka bir yüzle karşımıza çıktılar. Önce din kisvesi altında devlete sızdılar. Sonra milletin silahıyla milleti vurdular. Yine başaramadılar ve asla başaramayacaklar. Şuna şüphesiz iman ediyoruz ki, ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.’ Türk’e kefen biçenler, tıpkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı akıbete uğrayacaktır.”

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterisi izletildi. Anı defterinin de imzaya açıldığı programda, Savanlarıyla, örtüleriyle meydana gelen Mersinliler, sabaha kadar 15 Temmuz Demokrasi nöbeti tutacak.

Kıymet Gökçe - Koray Ünlü