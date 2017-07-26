Diğer
Kategoriler

Mert Günok, Bursaspor kampından ayrıldı

Galatasaray ile anlaşması beklenen kaleci Mert Günok, Bursaspor’un Avusturya’daki kampından ayrıldı.

Mert Günok, Bursaspor kampından ayrıldı

26 Temmuz 2017 15:44

Bursaspor’da iki sezondur forma giyen Mert Günok, takımla Avusturya’da kamp yapıyordu. Galatasaray’ın kadrosuna katmaya hazırlandığı başarılı kaleci, yeşil-beyazlıların kampından ayrıldı. Günok için takım arkadaşları ve teknik ekip veda partisi düzenledi. Törende Başkan Ali Ay da deneyimli file bekçisine teşekkür etti.

"Umarım Bursaspor, hak ettiği yerlere ulaşır"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mert, "Oynadığım zaman en iyisi vermeye çalıştım. Oynamadığım zaman da takım arkadaşlarıma destek oldum. Bu konuda vicdanım rahat. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Daha güzel şeyler yaşayabilirdim. Bursa, İstanbul'dan sonra güzel bir deneyim oldu. Futbolun içinde var. Herkese teşekkür ederim. Değerli insanlarla tanıştım. Takım içinde gördüğüm şeyler güzeldi. Umarım Bursaspor hak ettiği yerlere ulaşır" diye konuştu.

Galatasaray’ın en kısa sürede Mert Günok’un transferini açıklaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Mert için bonservis bedeli ödemeyecek. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!