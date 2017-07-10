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Mert Hakan Yandaş Sivasspor’da

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Sivasspor, Menemen Belediyespor’dan genç orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mert Hakan Yandaş Sivassporda

10 Temmuz 2017 11:45

Teknik Direktör Samet Aybaba’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, TFF 2. Lig takımlarından Menemen Belediyespor’da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı. Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola Yeşil Bursa takımında başlayan genç oyuncu, Altınordu ve Tire 1922 takımlarında da forma giydi. Son olarak Menemen Belediyespor takımında top koşturan Mert Hakan Yandaş, geçen sezon 46 resmi maçta 16 gol kaydetti.

Onur Erden

Etiketler: Mert Hakan Yandaş, Sivasspor


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