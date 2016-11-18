Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Mert Nobre ve Engin Baytar’dan Fenerbahçe-Galatasaray derbi yorumu

Mert Nobre ve Engin Baytar’dan Fenerbahçe-Galatasaray derbi yorumu

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin heyecanı BB Erzurumsporlu futbolcular Mert Nobre ve Engin Baytar’ı da sardı.

Mert Nobre ve Engin Baytardan Fenerbahçe-Galatasaray derbi yorumu

18 Kasım 2016 15:16

Uzun yıllar Fenerbahçe’de futbol oynayan Mert Nobre, derbi öncesi yaptığı değerlendirmede, “Derbiler çok farklı atmosferlerde oynanır. Zor maçlar olur. Bence Fenerbahçe daha iyi gibi. İnşallah Fenerbahçe 2-1 kazanır” dedi. Nobre, Galatasaray kalecisi Muslera’nın dünyanın en iyi kalecilerinden birisi olduğunu belirterek, “Volkan da çok iyi bir kaleci. Uzun yıllardır Fenerbahçe’nin kalesini koruyor. İki takımın da çok iyi kalecisi var. Zor maç olacak” dedi.

Galatasaray’ın eski futbolcularından Engin Baytar ise, “Konsantresi ayrı bir maç. Fenerbahçe Galatasaray derbileri çok farklı oluyor. Heyecanı atmosferi çok farklı olur. Derbide oynayacak oyuncuların çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Hiç biri en az bir haftadır heyecandan uyuyamıyordur. Çok güzel bir derbi olmasını dilerim. Seyir zevki yüksek olur. Derbilerin favorisi yoktur. Galatasaray Kadıköy’de tedirginliği olabilir. Bu sefer işin ters olduğunu düşünüyorum. Tedirgin olacak taraf Fenerbahçe olacaktır. Galatasaray daha rahat çıkacaktır. Fenerbahçe’nin önemli eksikleri var” diye konuştu.

Bu arada Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren BB Erzurumsporspor hafta sonunda kendi sahasında Anadolu Üsküdar sporu ağırlayacak.

Etiketler: Engin Baytar, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, MERT NOBRE, Spor Toto Süper Lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!