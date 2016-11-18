Uzun yıllar Fenerbahçe’de futbol oynayan Mert Nobre, derbi öncesi yaptığı değerlendirmede, “Derbiler çok farklı atmosferlerde oynanır. Zor maçlar olur. Bence Fenerbahçe daha iyi gibi. İnşallah Fenerbahçe 2-1 kazanır” dedi.

Nobre, Galatasaray kalecisi Muslera’nın dünyanın en iyi kalecilerinden birisi olduğunu belirterek, “Volkan da çok iyi bir kaleci. Uzun yıllardır Fenerbahçe’nin kalesini koruyor. İki takımın da çok iyi kalecisi var. Zor maç olacak” dedi.

Galatasaray’ın eski futbolcularından Engin Baytar ise, “Konsantresi ayrı bir maç. Fenerbahçe Galatasaray derbileri çok farklı oluyor. Heyecanı atmosferi çok farklı olur. Derbide oynayacak oyuncuların çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Hiç biri en az bir haftadır heyecandan uyuyamıyordur. Çok güzel bir derbi olmasını dilerim. Seyir zevki yüksek olur. Derbilerin favorisi yoktur. Galatasaray Kadıköy’de tedirginliği olabilir. Bu sefer işin ters olduğunu düşünüyorum. Tedirgin olacak taraf Fenerbahçe olacaktır. Galatasaray daha rahat çıkacaktır. Fenerbahçe’nin önemli eksikleri var” diye konuştu.

Bu arada Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren BB Erzurumsporspor hafta sonunda kendi sahasında Anadolu Üsküdar sporu ağırlayacak.