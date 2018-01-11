Mert Yılmaz, “2018’de dünya tekrar bir büyüme trendi yakaladı”

Nişantaşı Üniversitesi, Maslak Neotech 1453 Kampüs’te “Ekonomide ve Finans Piyasalarında 2018 Beklentileri” adlı konferans düzenlendi. Konuşmacıları arasında Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sadi Uzunoğlu, gazeteci ve yazar Aslı Şafak, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Noor CM Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz’ın yer aldığı konferansın moderatörlüğünü Bloomberg HT televizyonundan program yapımcısı ve sunucu Barış Esen üstlendi.

Konferansa özel sektörden bir konuşmacı olarak katılan Noor CM Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz, ekonomide en önemli belirsizliğin enflasyonla mücadele olduğunu ifade etti. Yılmaz aynı zamanda yapmış olduğu değerlendirmede, “Dünya tekrar bir büyüme trendi yakaladı ve 2018’de bunun devam edeceği öngörülüyor. Türkiye açısından bu trend çok önemli ve etkileri de büyük olacak. Bütün dünyada en büyük belirsizliğin siyaset olduğunu düşünüyorum. Bizim açımızdan bakıldığında en önemli belirsizliğin enflasyon, daha doğrusu enflasyonla mücadele konusunda olduğunu düşünüyorum” dedi.

Gazeteci Yazar Aslı Şafak konuşmasında öngörülemeyen dünya düzeni ve belirsizliklerin para piyasalarına nasıl etki edeceği konusuna değindi. Şafak: “Sabah uyandığımız zaman ‘Trump acaba ne söyleyecek?’, ‘Yeni nasıl bir önlem alacak?’, ‘Nasıl bir kanunu gündeme getirecek?’ diğer taraftan ‘Çin kendi ticaretini güçlü kılabilmek ve parasının değerini belli bir yerde tutabilmek için hangi manüpilatif eylemlere başvuracak, Rusya’dan nasıl bir açıklama gelecek?’ gibi bilemediğimiz pek çok gerçekle uyanıyoruz her sabah…” Bugün artık bunların para piyasalarına nasıl etki edeceğini bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Burak Arzova da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Burak Arzova, “Avrupa Birliği’nin sağlamış olduğu ekonomik ve siyasi üstünlüğe kavuşabilmek o yola kendini adamakla geçiyor. Bu önemli bir süreç. AB projesi için herkes şunu söylüyor; ‘Bir ekonomik kulüp gibi’ hayır, değil. Bunu böyle düşünürseniz çok yanlış düşünürsünüz” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ise konuşmasına 1979 yapımı Being There (Merhaba Dünya) filminden bir sahne göstererek başladı. Konjenktürel değişikliklerin geçici olduğunu söyleyen Uzunoğlu, bu değişikliklerin uzun vadede ekonomiye olan etkilerini anlattı. Uzunoğlu, “Ağaçlar önce çiçek açar meyve verir. Sonra o meyveleri toplarsınız. Sonbahar gelir, ağaçlar yapraklarını döker, kışın öldü zannederseniz. Önemli olan zemindeki kökleri korumaktır. Krizler kapitalizmin istisnası değildir. Hep konjonktür olur. İşler iyiye giderken hep şunu düşüneceksiniz ‘Ne zaman kötüleşecek?’, kötüye giderken de ‘İşler ne zaman iyileşecek?’ diye düşüneceksiniz. Onun için hiçbir zaman umudu kaybetmeyeceğiz, yeter ki zemini sağlam tutalım” diye konuştu.