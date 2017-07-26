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Merve Kavakçı Kuala Lumpur Büyükelçisi oldu

Refah Partisi’nden milletvekili olduğu dönemde Meclis’te başörtüsü nedeniyle dönemin Başbakan'ı Ecevit tarafından "haddi bildirilsin" sözüyle eleştirilen Merve Kavakçı'ya haddi bildirildi. Kavakçı Kuala Lumpur, Murat Mercan Tokyo Büyükelçisi oldu.

Merve Kavakçı Kuala Lumpur Büyükelçisi oldu

26 Temmuz 2017 16:50

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan olurken, Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Ahmet Gün ise Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi oldu.

18 yıl sonra haddi bildirildi

Refah Partisi’nden milletvekili olduğu dönemde Meclis’e başörtüsüyle gelip yemin etmek istediğinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından sert eleştirilere maruz kalarak “Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz” sözlerine maruz kalan Merve Kavakçı, yeni büyükelçiler kararnamesi Kuala Lumpur büyükelçisi oldu. 1999 yılında yaşanan ve Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen olayın ardından 18 yıl geçtikten sonra Kavakçı’nın yaşadıklarını ve Ecevit’in sözlerini hatırlayanlar "Bu kadına haddi bildirildi" cevabını vermeye başladı.


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