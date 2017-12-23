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Merve Özbey, Samsunlu hayranlarıyla buluştu

"Yeşilyurt'ta Yılın Müzik Aralığı"nın son konuğu genç şarkıcı Merve Özbey oldu. Son yıllarda pop müzik camiasında isim yapan Özbey, Samsunlu hayranlarıyla buluştu.

Merve Özbey, Samsunlu hayranlarıyla buluştu

23 Aralık 2017 23:45

Yeşilyurt Alışveriş Merkezi (AVM), Aralık ayında ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Bahadır Tatlıöz, Aydın Kurtoğlu ve Sinan Akçıl gibi Türk pop müziğinin başarılı isimlerini Samsunlu müzikseverlerle buluşturan Yeşilyurt AVM'nin bu haftaki konuğu 'Yaş Hikayesi' ve 'Boynun Borcu' şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Merve Özbey oldu. Genç şarkıcı, mini konser ve imza günü ile AVM’de hayranlarıyla buluştu. Özbey konserin ardından hayranlarıyla fotoğraf çektirip imza dağıttı.

Kenan Akyüz
 

 

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