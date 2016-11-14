Daha önce yaptıkları görüşmelere istinaden yapılan çalışma ile Merzifon Havaalanı uçuş saatlerinin sanayicilerin talep ettiği eski uçuş saatlerine göre yeniden düzenlendiğini dile getiren milletvekili Uslu, “Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanımız İlker Aycı telefonla arayarak İstanbul-Merzifon parkurunun uçuş saatinin talebimiz doğrultusunda 16 Kasım’dan itibaren 00.20-01.50 saatleri arasında, Merzifon-İstanbul parkurunun da 06.55-08.25 saatleri olarak düzenlendiğini bildirdi. Uçuş saatleri düzenlemesinde ekonomik getiri ve planlamaları dikkate almayarak talebimizi olumlu karşılayan THY Yönetim Kurulu Başkanımız İlker Aycı’ya Çorum adına teşekkür ederiz” dedi.