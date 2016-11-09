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Mesai arkadaşına böbreğini verdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 3 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Serhat Avcı, beraber çalıştığı arkadaşı Fazlı Koç'a böbreğini verdi.

Mesai arkadaşına böbreğini verdi

09 Kasım 2016 15:50

Üniversite Hastanesinde 3 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Fazlı Koç, böbrek rahatsızlığına yakalandı. Uygun böbrek bekleyen Koç'un durumu zamanla kötüye gitmeye başladı. Diyalize girmek üzere olan Koç'a aynı hastanede omuz omuza çalıştığı 34 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Serhat Avcı böbreğini verebileceğini söyledi. İlk başta bunu 'şaka' zanneden Koç, arkadaşının evli olması nedeniyle böbrek naklini kabul etmedi. Doktorların ve arkadaşının ısrarı üzerine 2 arkadaş 22 Aralık 2015'te ameliyat olarak böbrek naklini gerçekleşti. Sağlığına kavuşan Fazlı Koç arkadaş Serhat Avcı ile birlikte omuz omuza çalışmaya devam ediyor.

Arkadaşına böbreğini veren Serhat Avcı yaptığı açıklamada, "Fazlı ile beraber çalışıyoruz biz. 2 sene önce hastalığı yakalandı. Ben ilk teklif ettiğimde ciddiye almadı. Daha sonra tekrar teklif ettim. İş ciddiye bindi hala inanmadı. Biz İstanbul'a gittiğimizde hala inanamıyordu. Ameliyat olduk hala inanamıyordu. Şimdi sağlığı gayet iyi" dedi.

Avcı, ailesinin bu duruma tepki göstermediğini ve kendisini desteklediklerini anlatarak, arkadaşının sağlığına kavuşmasından dolayı da son derece mutlu olduğunu belirtti.
Arkadaşının verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Fazlı Koç ise hastalığını öğrendikten sonra karamsarlığa kapılmadığını dile getirerek, "Hastalık ortaya çıktıktan sonra arkadaşım böbreğini vermek istedi, önce kabul etmedim. Neticede riskli bir durumdu evliydi çocukları vardı. Sıkıntı yaşar diye kabul etmedim tekrar teklif ettiğinde ben de hastalığımın son aşamasındaydım artık diyalize girmem gerekiyordu. doktorlarımızın da desteği ve cesaretlendirmesiyle böbreği almaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Avcı sayesinde sağlığına kavuştuğunu ve hayatına devam ettiğini belirten Koç, arkadaşına teşekkür etti.
CÜ Başhekim yardımcısı Doç Dr. Zekeriye Öztemur ise organ bağışının önemine değindi. 

Uğur Yiğit-Hakan Kaleli

Etiketler: böbrek, mesai arkadaşı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi


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