Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırında birlikte çalışan K.Y. (24) ile S.C.K.(19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.C.K., kendisine tokat attığı iddia edilen K.Y.'yi bıçakla sol omzundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifada veren S.C.K., serbest bırakıldı.

Muammer Ay

SAMSUN (