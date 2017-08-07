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Mesai arkadaşını silahla yaraladı

Konya’da bir iş yerinde çalışan Ramazan Ç. tartıştığı mesai arkadaşı Harun D’yi bacağından silahla vurdu. Harun D. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken Ramazan Ç. olay yerinden akülü bisiklet ile kaçtı.

Mesai arkadaşını silahla yaraladı

07 Ağustos 2017 09:36

Olay, saat 22.15 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Hamidiye Mahallesi Alaaddin Bulvarındaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye görep, Ramazan Ç. ile aynı işyerinde çalışan Harun D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Ç. yanında getirdiği silahla Harun D.yi bacağından vurarak yaraladı. Hasan D.yi silahla vuran Ramazan Ç. arkadaşının yere yığılmasını üzerine iş yerine ait akülü bisiklet ile olay yerinden uzaklaştı. İş yerinde çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Harun D. ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri Ramazan Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.  

İbrahim Yetkin

Etiketler: Konya, mesai arkadaşı


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