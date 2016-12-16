Yozgat Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2016 Pazartesi günü itibari ile, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 08:30-12:30 / 13:30-17:30 olarak değiştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.