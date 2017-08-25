Mesanesinden 120 gram taş çıktı

Denizli Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Aydın'dan gelerek kasık ağrısı şikâyetiyle Servergazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğine başvuran 69 yaşındaki Şükrü Türker’in yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra mesanesinde tek parça halinde taş tespit edildiği belirtildi. Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Turab Ulaşoğlu’na başvuran hasta, yapılan tetkiklerden sonra ameliyata alındı. Operasyonla Türker’in mesanesinden 5x6 santimetre boyutunda 120 gram ağırlığında taş çıkartıldı. Ameliyat sırasında ve sonrasında hastanın hiçbir sıkıntı yaşamadığı belirtilen açıklamada, hastanın sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.

Hastanın kasık ağrısı ve idrarda zorlanma yakınmalarıyla kendilerine başvuruda bulunduğunu belirten Üroloji Uz. Op. Dr. Turab Ulaşoğlu, "Hastamız Aydın’dan geldi. Yaptığımız incelemelerde mesanede 5x6 santimetre büyüklüğünde tek parça halinde bir taş tespit ettik. Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra taşın çok büyük olması nedeniyle açık ameliyatla taşını aldık. Şuan hastamız gayet iyi ve herhangi bir şikâyeti yok. Bu taş mesanede biraz daha kalsaydı ilerde mesane kanserine sebep olabilirdi. Bu yüzden idrarında kanaması olan, şiddetli yan ağrısı veya kasık ağrısı olan, idrar yaparken zorlanma yaşayan veya ailesinde taş hikâyesi olan kişilerin üroloji uzmanına başvurmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Taşın büyüklüğünü gördüğünde çok şaşırdığını belirten Şükrü Türker, "İdrar yaparken sancım oluyordu. Servergazi Devlet Hastanesine başvurdum. Doktorumuz yaptığı kontrolde bende taş olduğunu tespit eti ve beni ameliyata aldı. Ameliyatım çok güzel geçti. Şuan da saat gibiyim. Ağrılarım vardı fakat mesanemde bu kadar büyük bir taş olması beni de çok şaşırttı. Doktoruma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Onur Durmuş