Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki H.D.’nin son 2 yıldır çektiği ‘idrar tutamama’ sıkıntısına, son 2 haftadır şiddetli sancılar da eklendi. Eşini kaybettikten sonra yalnız yaşayan ve Ocak ayında umreye gitmeye hazırlanan H.D., çocuklarına durumu anlattı. Çocukları tarafından Medical Park Tarsus Hastanesi’ne getirilen H.D.’yi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zeynel Canoğulları muayene etti. Op. Dr. Canoğulları, ultrasound incelemesinde H.D.’nin mesanesinde 4 cm çapında taş olduğunu, idrar tutamama ve sancıların bundan kaynaklandığını belirledi.

Gecikmeden ameliyata alınan H.D.’nin mesanesindeki taş, Op. Dr. Zeynel Canoğulları ve ekibi tarafından çıkarıldı. Sıkıntıları sona eren ve taburcu edilerek evine gönderilen H.D. “Yaşadığım sorunların yaşlılıktan kaynaklandığını düşünüyordum. Meğer vücudumda büyük bir taşla dolaşıyormuşum” dedi. Op. Dr. Zeynel Canoğulları da hastanın uygun şekilde tedavisinin yapıldığını ve bundan sonra sancı yaşamayacağını, günlük yaşamına normal olarak devam edebileceğini söyledi.