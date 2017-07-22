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Mescid-i Aksa şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mescid-i Aksa’da İsrail askerleri tarafından öldürülen şehitler için Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi tarafından gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Mescid-i Aksa şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

22 Temmuz 2017 15:22

Bazı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği ve bugün öğle namazından sonra Eskişehir Çarsı Camii’deki namaz öncesi Dernek Başkanı Mehmet Eren basın açıklaması yaptı. Eren, “Müslümanlar, Yahudi ve Hristiyanlara karşı hiç bir zaman düşmanlık yapmamıştır. Var olduğu günden beri İslam ülkelerine terör ihraç eden siyonist İsrail küstahlığına devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü Mescid-i Aksa’da 3 Filistinli kardeşimizi şehit ettiler. İlk kıblemiz olan Al Aksa’nın her kapısında sözde İsrail polisi denilen katiller sürüsü bekliyor. Biz biliyoruz ki Filistin topraklarında işgalci İsrail olduğu müddetçe İslam coğrafyasında da yeryüzünün geri kalan kısmında da barış tesis edilmez” diye konuştu.

AGD Eskişehir Şubesi olarak Kudüs’e gönderilen 4 kişilik bir ekibin Mescid-i Aksa’da Filistinlilere hizmet vermekte olduğunu belirterek onların verdiği selamı ileten Başkan Eren, “Filistin konusu bizim için her hangi bir siyasi meselesi olmadan sadece bu bir dini meselesi olduğunu bir kez daha hatırlayalım” diyerek sözünü ekledi.
Gıyabi cenaze namazından sonra Kudüs ve tüm Müslüman ülkelerde olan şehirler için dua edildi.


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