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Mescid-i Aksa’da ibadete özgürlük

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadeti engellemesi ve ibadet eden Müslümanlara uygulanan şiddete tepki gösterdi.

Mescid-i Aksada ibadete özgürlük

20 Temmuz 2017 16:06

Çelenk, açıklamasında "İsrail’in, Müslümanların 50 yıl sonra ilk kez Mescid-i Aksa’da Cuma Namazı kılmasını engellemesinin ardından, polisin kapılarda dedektörle arama yapması ve aralarında, Mescid-i Aksa Barış Elçisi, Hatibi ve Eski Kudüs Müftüsü İkrime Sabri’nin de bulunduğu Müslüman kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle müdahalede bulunması kabul edilemez. Ortada bir insan hakları ihlalinin olduğu açık. İsrail, uluslararası kamuoyunun buna kayıtsız kaldığı her gün, bu ihlali bir adım öteye taşıyor. İsrail’in, Müslümanlara yönelik günden güne sertleşen bu tutumunu kınıyoruz. Kudüs’ün işgalinden bu yana Müslümanların kapanmayan yarası olan bu durumun bir an önce son bulması için İslam Alemi başta olmak üzere bütün dünyanın harekete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz" sözlerini kaydetti.

Etiketler: ibadet, Mescid-i Aksa


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