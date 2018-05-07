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Mescid-i Aksa’da Ramazan boyunca iftar

Çalışma alanı yalnızca Kudüs ve civarı ile Mescid-i Aksa olan Mirasımız Derneği, Ramazan boyunca Mescid-i Aksa’da iftar verecek.

Mescid-i Aksada Ramazan boyunca iftar

07 Mayıs 2018 16:55

Kudüs ve civarında yardım ve imar çalışmaları yapan Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da iftar vermenin yanı sıra Kudüslü ihtiyaç sahiplerine de kumanya yardımında bulunacak. Dernek, Kudüslü yetimlerin bayrama sevinçle girmeleri için de bayramlıklar hazırlamaya başladı. 

Mirasımız Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca 450 Kudüslü Müslüman'ın birçok ihtiyacını karşılayan dernek, Ramazanda yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Mirasımız Derneği, Ramazan boyunca burada kuracağı iftar ve sahur sofralarının yanı sıra 150 bin Müslüman'a da kumanya dağıtmayı hedefliyor. 

Günde 3 bin 500 kişiye iftar 

Kudüs ve civarındaki yerleşim birimlerinden ücretsiz şekilde Mescid-i Aksa'ya getirilecek Müslümanlar, bu kutsal mekanda iftar ve sahur yapmanın mutluluğunu yaşayacak. Dernek, günde 3 bin 500 kişiye iftar verecek. Mirasımız Derneği, Mescid-i Aksa avlusunda kurulacak bir kişilik iftar ve sahur bedelinin 20 lira, bir kumanya paketinin maliyetinin ise 100 lira olduğunu açıkladı. 

Yetimlere bayramlık 

Dernek, yüzde 86'sı yoksulluk sınırının altında yaşayan Kudüslü Müslümanların yetim çocuklarına bayramlık kıyafetler ve çeşitli hediyeler dağıtacak. Bir yetim giydirmenin bedeli ise 100 lira olarak belirlendi.  

Etiketler: Mescid-i Aksa, Ramazan

 

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