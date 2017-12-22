Mescid-i Aksa'da Türk Bayraklarıyla kutlama

250 bin kişi, Cuma namazını kılmak için Mescidi Aksa’yı doldurdu. Namazdan sonra Filistin’in bütün bölgelerinden gelen halk, Trump’ın Kudüs kararınının veto edilmesini coşkuyla karşıladı. Bursa, İzmir, Isparta, Çankırı ve diğer illerden de Kudüs’e giden Türkler, Filistinlilere destek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi ve Türk bayrağının açıldığı kutlamalarda, İsrail’e tepkiler vardı.

İlahiyatçı yazar Mehmet Kantarcı ise Kudüs’ün önemini değinerek, “Bu coğrafyada Osmanlı döneminde üç semavi dine inananlar hoşgörü içinde yaşadı. Şu anda ise gözyaşı ve düşmanlık var. Geçtiğimiz yıl Rusya’dan 400 bin kişi ziyaret için gelirken Türkiye'den ise 25 bin kişi gelmiş. Müslümanlar olarak bizler de gereken önemi verirsek Kudüs Müslümanların kalır” dedi.

AK Parti Gemlik eski Gençlik Kolları Başkanı Gencay Yılmaz da "Kudüs başta Türkler olmak üzere tüm müslümanların davasıdır" diye konuştu.