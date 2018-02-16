Diğer
Kategoriler

Mescid-i Aksa'nın girişine gözetleme kulesi yerleştirildi

İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa’ya girenleri kontrol etmek için Amud kapısına demir bir gözetleme kulesi yerleştirdi.

Mescid-i Aksanın girişine gözetleme kulesi yerleştirildi

16 Şubat 2018 12:45

Üç platformdan oluşacak olan gözetleme kulesinde iki oda bulunacağı, etrafına zırhlı cam konulacağı kaydedildi. Mescid-i Aksa'ya girenlerin kimlik kontrollerinin bu kuleden yapılacağı belirtildi.

İsrail işgal kuvvetleri geçen yılın sonlarına doğru bir açıklama yaparak, Mescid-i Aksa’nın etrafının aydınlatılacağı ve 40 gözetleme kamerasının monte edileceğini bildirmişti.

Mescid-i Aksa'nın giriş kapılarına kontrol noktalarının konulmasının giriş trafiğini engellemesi sebebiyle gözetleme kulesi uygulamasına geçildi.

Filistinlilerin, dün akşam Kudüs’ün girişine gözetleme kulesinin yerleştirilmesini şaşkınlık ve öfke ile karşıladığı belirtildi. Filistinler bu uygulamayla şehrin tarihi yapısına zarar verildiğini, şehrin Arap ve İslam karakterini değiştirdiğini söyledi. İsrail’in güvenlik güçlerinin bıçaklanmaya karşı bir tedbir olarak bu yola başvurduğu iddia edildi. 

Jeries Bassier

Etiketler: gözetleme kulesi, Mescid-i Aksa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç