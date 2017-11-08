Mescid-i Aksa'ya güvenlik kameraları yerleştirildi

Kameralar, Vakıf yetkililerinin Müslümanların Mescid-i Aksa Camisine aranmadan girmelerini istemesinden sonra takıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, kameraların yaklaşık üç ay önce bölgede haftalar süren şiddet olaylarının yaşanmasına yol açan metal detektörlere alternatif olarak düşünülerek takıldığını belirtti.

Üç ay önce İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa Camisinin girişlerine yerleştirdikleri metal detektörler ve güvenlik sorgulama sistemi gerginliği artırmıştı. İsrail'in aldığı önlemleri binlerce Filistinli namazlarını cami dışında kılarak protesto etmişti.

İsrail İç Güvenlik Bakanı, Gilad Erdan, İsrailin güvenlik tesisatını protestolar nedeniyle kaldırmak zorunda kalmasına karşılık olarak Mescid-i Aksa Camisi etrafında polis kontrolünü daha sıkı bir şekilde sağlamak amacıyla yenilikçi teknolojiler kullanma planını devreye soktu. Yeni plan çerçevesinde, Mescid-i Aksa Camisinde ibadet eden Müslümanların her hareketinden anında haberdar olmak amacıyla eski kameralar sökülerek yerlerine gelişmiş yeni kameralar takıldı. Vakıf yetkilileri, Filistin Bilgi Merkezi'ne kameraların Mescid-i Aksa Camisine haber verilmeden, gizlice takıldığını bildirdi.

Muhammed Rabah

