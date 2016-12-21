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Mescitte kendini astı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde mescide giren bir kişi kendini astı.

Mescitte kendini astı

21 Aralık 2016 17:50

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren 49 yaşındaki Mürtaza Y., eski terminalde bulunan mescidin demirlerine kendini iple asarak intihar etti. Öğle namazını kılmak için mescide gelen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine emniyet ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, Mürtaza Y.'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mürtaza Y.'nin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 

Fikri Erdem

Etiketler: Devrek ilçesi, mescitte kendini astı, Mürtaza Y, Zonguldak


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