Mesele tweet değilmiş!

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, sivillere yargı muafiyeti getiren KHK düzenlemesini eleştiren açıklamasından sonra başlayan tartışmalar, Gül cephesindeki ilginç gelişmeleri ortaya çıkardı.

AK Parti kaynakları, Abdullah Gül’ün bu çıkışının altında ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerine’ kadar uzanacak gelişmelerin yattığını belirterek, geçtiğimiz günlerde kendilerine Gül’e yakın isimlerden ‘Gül aday olabilir’ mesajı geldiğini kaydetti. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Gül’e yakın eski bir milletvekillinin yakınlarının İstanbul il yöneticilerine “Gül aday olarak çıkacak” dediğini, il yöneticilerinin de bunu Genel Merkez yönetimine ilettikleri belirtiliyor. İstanbul il teşkilatından bazı isimlerle yapılan görüşmelerde, Abdullah Gül’e AB ülkelerinin yanı sıra, ABD ve körfez ülkelerinden destek verileceğinin iletildiği kaydedildi.

ERDOĞAN TAKİPTE...

Gül cephesinden, bir başka girişim ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Gül’e yakınlığı ile bilinen bazı köşe yazarları aracılığı ile yapıldığı ileri sürüldü. Bu isimlerin, AK Partili bazı milletvekilleri ile görüşerek, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledikleri öğrenildi.

AK Parti milletvekilleri ile yapılan görüşmelerde, “Gül kesin aday olacak ama bu hareketi parti içinde mi yoksa yeni bir yapı ile mi sürdürecek, bunun kararı henüz verilmedi” değerlendirmesinin yapıldığı belirtiliyor.

AK Partili milletvekillerinin ise kendilerine iletilen bu bilgiyi parti yöneticileri ile paylaştığı, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gül cephesindeki hareketliliği yakından takip ettiği ve Abdullah Gül’e yönelik çıkışının asıl sebebinin bu hareketlilik olduğu değerlendirmesi yapılıyor. AK Parti kulislerinde, Gül’ün eski milletvekilleri, bazı işadamları ve STK’larla yakın temas içine girdiği, Güneydoğulu bazı eski milletvekillerinin aracılığı ile bölgenin kanaat önderleri ile görüşmeler gerçekleştirdiği de konuşuluyor.

ABİLER DEVREYE GİREBİLİR

Erdoğan ile Gül arasındaki gerginlikten rahatsız olan AK Parti’nin ‘Abilerinin’ ise bu gerginliği bitirmek için formül aradıkları belirtiliyor. Parti içinde “AK Parti tabanı bu gerginlik ve çekişmeden rahatsız oluyor” değerlendirmesi yapılıyor.

Türkiye Gazetesi