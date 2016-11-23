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Meslek liseliler, üniversite öğrencileri ve iş arayanlar için fırsat

Alman ve Türk Ekonomisi’nin geniş çaplı ilk 'Kariyer Günü' 26 Kasım tarihinde Hilton Hotel Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek.

Meslek liseliler, üniversite öğrencileri ve iş arayanlar için fırsat

23 Kasım 2016 17:09

Büyük şirketler ile birebir görüşme imkanını yakalamak, iletişim kurmak ve fırsatları keşfetmek için Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, 19 Alman ve Türk iş vereni özellikle meslek liseliler, üniversite öğrencileri ve iş arayanlar ile buluşturuyor. Kendi sektörlerinde lider konumunda olan katılımcı şirketler, bu etkinliğe farklı bir değer katacak.

Öğrenciler ve iş arayanlar, potansiyel iş verenleri ile başvuru süreci hakkında konuşup ihtiyaçları ve karşılıklı beklentiler hakkında da görüşebilecek. Stand ziyaretlerinin yanısıra seminer programı da sunulan etkinlikte şirketler işe alım süreçleri, vizyon ve misyonları hakkında da detaylı bilgi verecek.

Yapılan etkinlik, çoğu öğrenci için kariyer hayatlarının başındaki önemli bir basamak olarak görülebilir. Etkinlik Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Goethe Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleşecek. Etkinlik ile Türkiye’deki Alman ve Türk şirketlerinde nitelikli personel, özellikle de teknik personel oluşmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Hilton Bosphorus İstanbul’da tüm gün sürecek olan etkinlik ücretsiz olacak. Katılım için kayıt yaptırılması zorunlu. 


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