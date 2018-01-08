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Meslek yüksekokulu mezunlarına kötü haber! Kısa dönem askerlik...

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için çalışmaların gündemde olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Meslek yüksekokulu mezunlarına kötü haber! Kısa dönem askerlik...

08 Ocak 2018 12:04

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, askeri öğrenci aday belirleme sınavları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sınavla ilgili başvurular yarın başlıyor, sınav tarihi ise 18 Mart 2018.

Milli Savunma Bakanı Canikli açıklamasında "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi.

Meslek yüksekokulu mezunlarına kötü haber! Kısa dönem askerlik...

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için çalışmaların gündemde olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

 

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