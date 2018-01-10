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Meslektaşları İsmail Güneş'i unutmadı...

Sivas'ta görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden İsmail Güneş'in mezarını ziyaret etti

Meslektaşları İsmail Güneşi unutmadı...

10 Ocak 2018 12:00

25 Mart 2009'da yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun seçim çalışmalarını takip etmek üzere bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş'i meslektaşları unutmadı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler dolayısıyla Sivas'ta görev yapan basın mensupları, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan İsmail Güneş'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Çok zor şartlarda, özverili bir şekilde çalışıyorlar. Bu işi sevmeden, aşk ve şevk olmadan asla yapılmaz. Maddi getirisi olmadan, özlük hakları olmadan bu işi yapıyorlar. Doğru bilgiyi halka ulaştırmak için bu görevi yapıyorlar. Çoğu zaman gazetecilere farklı şekilde davranılsa da onlar bu devletin ve milletin asıl taşlarından bir tanesidir. Maalesef gazetecilere görevdeyken öldüklerinde şehitlik verilmiyor. Sadece bizlerin dilinde şehit diyoruz. Hrant Dink ve Uğur Mumcu da öyle. Bunlara şehitlik unvanı verilmiyor ya da gazilik unvan verilmiyor. Savaş yerinde gazi olanlara da bu unvan verilmiyor. Bunun biz aileleri bir getirisi yok. Sadece ölen ve gazi olan kişiyi mutlu etmektir" diye konuştu.

Ziyarette, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi. Sevenleri İsmail Güneş'in mezarına çiçek bıraktı. 

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz

Etiketler: İsmail Güneş

 

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