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Meslektaşları ve yakınları şehit polisin evinde

İstanbul Ümraniye’de, HDP İlçe bürosundaki protestoculara müdahale etmek isterken düşerek şehit olan polisin evine meslektaşları ve yakınları taziye için akın etti.

Meslektaşları ve yakınları şehit polisin evinde

18 Aralık 2016 23:26

İstanbul Ümraniye’de öğlen saatlerinde HDP ilçe binasındaki göstericilere müdahale etmek isteyen Ümraniye Güvenlik Büro Amirliği’nde görevli 21 yıllık polis memuru Numan Şeref Datlı, çıktığı binanın terasından düşerek şehit düşmüştü. Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin Ümraniye Altınşehir Mahallesi’ndeki evi bayraklarla donatılırken, evin önü taziye için gelenlerle doldu.

Şehidin cenazesinin yarın, Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedileceği öğrenilirken acı olayın gerçekleştiği HDP ilçe bürosunun olduğu binasının çevresinde polisin aldığı önlemler devam ediyor.


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