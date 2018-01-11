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'Messi' lakaplı genç futbolcu U15 Gençler Ligi'nin parlayan yıldızı oldu

Bilecik'te 'Messi' lakaplı genç futbolcu U15 Gençler Ligi'nde oynadığı 2 maçta 5 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Messi lakaplı genç futbolcu U15 Gençler Liginin parlayan yıldızı oldu

11 Ocak 2018 18:30

Bilecik Gençler Ligi'nin 4'üncü haftasında topladığı 12 puanla ligin lideri olan Gölpazarı Belediyespor'un 'Messi' lakaplı genç futbolcu Oğuzhan Keskin 2 maçta 5 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Gölpazarı Belediyespor’a ligin ikinci haftasında transfer olan Oğuzhan Keskin ilk maçında 3, ikinci maçında ise; 2 gol atarak ligin parlayan yıldızı oldu. 

Arkadaşların kendisine 'Messi' lakabını taktıklarını anlatan genç futbolcu Oğuzhan Keskin, "U13, U14 liglerinde oynadığım 1299 Bilecik Kulübünde takım kaptanlığı yaptım. Bu liglerde 3 yıldır arka arkaya gol kralı oldum. Bu yıl U15 liginde oynadığım takım lige katılmadı. 2 hafta ligde oynayamadım. Sağ olsun Gölpazarı Belediye Başkanımız Vedat Kazıcı ben ve 3 arkadaşıma destek çıktı, sahip oldu. Bilecik'te gençlere sahip çıkılmıyor. Bizler sahipsiz kaldık. Gölpazarı Belediyespor bize sahip çıktı. Biz 4 arkadaş bu kulübe transfer oldu. Ligde 4'üncü hafta sonunda namağlup lideriz. 2 hafta transfer olduktan sonra Gölpazarı Belediyespor'a ilk çıktığım maçta 3'üncü hafta 2 gol attım. Bu hafta Ertuğrul Spor'u 4-2 yendiğimiz maçta da 3 gol attım. Takım olarak güzel oynayıp, galip geldik. Benim gol atmam önemli değil. Önemli olan takımın galip gelmesidir. Bu liglerde performansım ile Bucaspor benle temasa geçti. Ailem yaşımın küçük olması sebebiyle müsaade etmedi. Ama bu sezon sonunda iyi bir altyapısı olan kulübe gitmek istiyorum. Bucaspor'un yanı sıra Altınordu Spor Kulübü'de benle ilgileniyor. Burada bu sezon kendimi daha da geliştirerek, daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Burada arkadaşlığımız iyi. Takım olarak iyi oyun sergiliyoruz. Başta kulüp başkanımız Nuri Ünal ve hocamız Volkan Örnek’e çok teşekkür ediyorum" dedi. 

Cem Kaan Toka
 

Etiketler: messi

 

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