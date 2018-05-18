Diğer
Kategoriler

Mesut Bakkal: 'Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptık'

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Antalyaspor’u 3-2 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptıklarını söyledi.

Mesut Bakkal: Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptık

18 Mayıs 2018 22:07

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptıklarını söyledi. Oyuncularını da tebrik eden Bakkal, “Bu kadar sıcak havada, kümede kaldığımızın belli olduğu bir haftada güzel bir mücadele ve üretkenlik gösterdik. Bu galibiyet önemliydi. İşi her ortamda ciddiye alan oyunculara sahip olduğum için mutluyum. Alanya'ya hayırlı olsun. 11 maçta aldığımız 19 puan ve 40'a ulaştık. Bunun gururunu yaşıyorum. Camia olarak da bunu hak ediyoruz. Bana geldiğim günden bu yana destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Alanyaspor daha güzel günlerde daha güzel yerlerde olacaktır” dedi.

Erdal Anak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç