Mesut Bakkal: 'Batacaksak ikimiz de batacağız'

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal, “Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok, iki tane duran top... Bu kadar basit gol yerseniz Süper Lig’de mağlubiyetiniz kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı.

İstifa edip etmeyeceği konusuna değinen Bakkal, “Hiçbir yere gitmiyorum. Ben buradayım. Benim bu takımda bir sorunum yok. Önceden ‘gel, git’ diyorlardı, şimdi hiçbir yere gitmiyorum. Benden sonra başka hocaya 5-6 tane transfer yaptırılırsa buna sizin karşı gelmeniz lazım. Derler ki; biz senin vecibelerini yerine getiriyoruz ayrı. Ben bu takıma sahip çıktım, çıkmaya da devam edeceğim. Batacaksak ikimiz de batacağız. Ortada bir bozuk varsa bunu benden başka kimse düzeltemez. Ben ne yaptığımı bilen bir adamım. Mesut Bakkal da suç olmuş olsa 5 dakika kalmam” diye konuştu.

Abdullah Sarica - Cem Geçim