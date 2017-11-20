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Mesut Bakkal: 'Ben adam gibi Gençlerbirliği'ni seçtim, ama...'

Gençlerbirliği ile yolları ayrılan Mesut Bakkal, "Ben ne teknik direktörlüğümü tartışırım, ne de bu alınan sonuçları kendime bağlarım. Ben taşın altına elimi değil kafamı soktum, adam gibi Gençlerbirliği'ni seçtim, ama benim arkamda durulmadı" dedi.

Mesut Bakkal: Ben adam gibi Gençlerbirliğini seçtim, ama...

20 Kasım 2017 13:41

Teknik Direktör Mesut Bakkal, Gençlerbirliği ile yollarının ayrılmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek veda konuşması yaptı. "Son söylemem gerekeni başta söylüyorum, takdiri spor kamuoyuna bırakıyorum" diyen Bakkal, "Bu takımın oluşumunda hiçbir dahlim yoktur. Ben yapılan transferlerin üzerine gelmişimdir. Bu takımın başında 10 maça çıktım. Gelirken de sıkıntılarım olacağını söyledim. Ben ne teknik direktörlüğümü tartışırım, ne de bu alınan sonuçları kendime bağlarım. Bu bir yönetim takdiridir, benim takdirim değildir. Yönetim dün akşam başkanın isteği ile bana durumu tebliğ etti. Mağlubiyetlere göre gönderiliyorsam, bu kendi yorumları, bundan sonra Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum. İnşallah benim ayrılmam veya onların beni ayırması, her iki taraf için de iyi olur. Bütün camia ve gazeteciler olan her şeyi biliyorlar. Ben fazla detaya girmeyeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hatamız varsa özür dileriz. Ben ve ekibim çok daha fazlasını yapacak güçteydik, çok fazla emindim ama maalesef ki, yönetimin kendi takdiri" şeklinde konuştu.

"Ben burada fare deliğini dahi bilen birisiyim"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakkal, hoca değişikliğini "camiayı aldatmak" olarak değerlendirdiğini belirterek, "Ben hatalı değilim. Ben Kayseri'de çok iyi bir çıkış yaptığım zaman nereye geldiğimin farkındayım. Gençlerbirliği'ni sevdiğim için ilk günden bu takımın sıkıntı yaşayacağını söyledim. Ben adam gibi Gençlerbirliği'ni seçtim, ama benim arkamda durulmadı. Ben taşın altına elimi değil kafamı soktum" açıklamasında bulundu. 

Takımın dışarıdan sabote edildiğini kabul edip etmediği şeklindeki sorulara da cevap veren Bakkal, "Ediyorum, ediyorum! Beni bilenler bilir, 4 sefer geldim ve Lira talep etmedim, hiç arkama bakmadan çekip gittim. Bize kadro yapılıyordu ve başarısız olup gidiyorduk. Değişim gerekiyordu ve gidiyorduk ama şimdi benim hiçbir günahım yok. İnşallah benim gitmem milat olur. Bu takımı benden başkası kurtaramazdı. Bunu net söylüyorum, isterse megaloman desinler. Ben burada fare deliğini dahi bilen birisim. Benim gibi fedakar yapıda olan birine bu kadar ucuz olmaz bu işler" diye konuştu.  

Yağmur Yıldız - Cem Geçim

Etiketler: Gençlerbirliği, mesut bakkal

 

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