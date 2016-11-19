TFF 1. Lig’in 11. haftasında Sivasspor, deplasmanda Ümraniyespor’a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Bu performans için tüm taraftar ve camiadan özür diliyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Bugüne kadar hiç mağlup olmamış, hatta gol yememiş takım, bir maçta 4 tane gol yedi. Söylenecek pek bir şey yok. Bugün biz mağlubiyeti sonuna kadar hak ettik. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. En başta ben olmak üzere bütün ekip bugün görevimiz yapmadık. Ümraniyespor istekli ve arzulu oynadı onları tebrik ediyorum.”

Deneyimli teknik adam, maçın 60. dakikasında Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar’ın kale arkasındaki top toplayıcı çocuk ile yaşadığı tartışma hakkında ise, kendisiyle konuşmadığını, bilgisi olmadığı konu hakkında da açıklama yapmak istemediğini dile getirdi.

Kaan Ülker

