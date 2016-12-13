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Mesut Bakkal: İnşallah şampiyon olur

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, deplasmanda 2-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Abdullah Avcı inşallah şampiyon olur. Bunu hak ediyor. Biz de kendi ligimize devam edeceğiz’’ dedi.

Mesut Bakkal: İnşallah şampiyon olur

13 Aralık 2016 22:23

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 2. hafta maçında Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bu hafta buraya gelirken profesyonel yaptığımız 4 genç oyuncumuz çok güzel ve disiplinli oynadı. 45+1 ve 90+1’de yediğimiz goller var. Oyundaki mücadeleden memnunum. Hem tecrübe kazanmaları hem de rezerv futbolcuların ligin lider takımı olan Medipol Başakşehir karşısında verdikleri mücadele beni mutlu etti. Abdullah Avcı inşallah şampiyon olur. Bunu hak ediyor. Biz de kendi ligimize devam edeceğiz" dedi.

Etiketler: Medipol Başakşehir, Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal


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