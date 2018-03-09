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Mesut Bakkal: 'İşimiz bitmedi devam edeceğiz'

Medipol Başakşehir sahasında 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Artık oyuncu grubu kendine yakışanı yapmaya başladı. Bunun arkasında durup devam etmemiz gerekiyor. 2 galibiyet aldık rahatladık ama işimiz bitmedi devam edeceğiz” dedi.

Mesut Bakkal: İşimiz bitmedi devam edeceğiz

09 Mart 2018 23:43

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Medipol Başakşehir 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Taraftara teşekkür eden Mesut Bakkal, “Taraftarın isteği, arzusu ve sezon başından bu yana stadın en dolu hali bizi öne itti. Galibiyeti hep beraber kazandık. Taraftarlara teşekkür ediyorum ve haftaya Göztepe maçında da daha kalabalık bekliyorum. Çünkü bu içine girdiğimiz savaşta bizim yanımızda inanılmaz bir etkisi var. Haftaya da, ondan sonraki haftada bekliyoruz” dedi.

“Takım savunmasında biraz zaaflar yaşıyorduk”
Hafta başından bu yana yaptıkları çalışmaları sahaya yansıttıklarını söyleyen Bakkal, “Özellikle top rakipteyken iyi oynayarak çabuk atağa çıkmak ve öndeki oyuncularımızın bulacağı pozisyonla sonuca gitmeyi düşündük. Ortaya ilerleyen dakikalarda çok güzel olaylar çıktı. Takım adına birlikte oynamak, savunma yapmak, hücuma gitmek ve golleri bulmak önemliydi. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her şeyi harfiyen yerine getirdiler. İnanılmaz bir mücadele. Geldiğimde de söyledim, ‘Çok iyi bir takımım var’ dedim. Takım savunmasında biraz zaaflar yaşıyorduk. Bunu orta sahayı çiftleyerek çözdük ve çok dengeli oynamaya başladık. Onlarında keyif aldıklarını düşünüyorum. Çünkü çok çabuk cevap verdiler ve 2 haftada 6 puan aldık. Artık oyuncu grubu kendine yakışanı yapmaya başladılar. Bunun arkasında durup devam etmemiz gerekiyor. Camiaya hayırlı olsun, 2 galibiyet aldık rahatladık ama işimiz bitmedi devam edeceğiz” diye konuştu.
Oyuncusu Emre Akbaba’nın, Emre Belözoğlu ile girdiği pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasını da değerlendiren Bakkal, kendisinin Emre Akbaba’yı değişikliğe giderek alkışlatmayı düşündüğü anda o pozisyonun gerçekleştiğini, daha önce değişikliğe gidilebileceğini söyledi.  

 

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